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Новость от 18 Апреля 2017

Пьяных лихачей хотят лечить от алкоголизма

Комитет Госдумы разрабатывает новые поправки для автомобилистов, любящих гонять в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает РТ со ссылкой на слова депутата Николая Говорина, предлагается возвращать таким воителям права, если они пролечатся  от алкоголизма.

Новые поправки хотят  включить в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны. В программу также хотят включить положение о введении принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма. планируют представить на общественный суд летом 2017 года.

novokuznetsk.su

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