Пьяных лихачей хотят лечить от алкоголизма

Комитет Госдумы разрабатывает новые поправки для автомобилистов, любящих гонять в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает РТ со ссылкой на слова депутата Николая Говорина, предлагается возвращать таким воителям права, если они пролечатся от алкоголизма.

Новые поправки хотят включить в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны. В программу также хотят включить положение о введении принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма. планируют представить на общественный суд летом 2017 года.