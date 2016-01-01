Повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на треть

Увеличение пенсионного возраста значительно поднимет размеры страховых пенсий за счёт роста поступлений в Пенсионный фонд, пишут «Известия» со ссылкой на федерального чиновника.

Так, специалисты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине подсчитали, что увеличение пенсионного возраста до 63-х лет для мужчин и женщин позволит поднять к 2030 году средний размер пенсии на 30% в реальном выражении, или на 4 тыс. рублей (до 17 тыс. рублей). При этом, подчеркивает источник «Известий», необходимо будет законодательно установить, что сэкономленные средства пойдут именно на повышение пенсий. Рост доходов пенсионеров, в свою очередь, может придать дополнительный импульс экономике страны.

По словам экспертов, сегодня общемировая статистика показывает, что увеличение пенсионного возраста экономит только прямые государственные расходы на один вид пенсии. При этом увеличиваются потери в других ее видах, и уже через несколько лет необходимо искать новые методы сокращения дефицита. Ни одна страна такого финансового механизма не придумала, пока что все просто отодвигают решение проблемы.

Однако увеличение пенсий может иметь также и благоприятные макроэкономические последствия в виде роста потребления. Например, разовая выплата пенсионерам в январе позволила получить рост ВВП за этот месяц, докладывал ВЭБ.

Решения об увеличении пенсионного возраста в правительстве пока нет.

novokuznetsk.su

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