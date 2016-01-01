Новокузнечане споют «Бессмертный полк» на 9 Мая

Уже совсем скоро жители Новокузнецка вместе со всей Россией будут отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В праздновании этой важной даты могут принять участие все желающие. 9 Мая пройдет торжественный митинг, а в 13:00 в сквере имени маршала Г.К. Жукова МАУ «Театр детского творчества «Юность» проведет мероприятие – арт-привал «Мы правнуки Великой победы». Ближе к вечеру, в 15.00 стартует акция «Новокузнецк, споем «Бессмертный Полк».
Принять участие в этой акции может каждый желающий. Горожане все вместе споют уже всем известную песню Анатолия Борисова «Бессмертный Полк». Вот она в исполении Александра Кузнецова и группы "Регион-42":
Слова песни:
I
- Уходит вдаль, бессмертный полк
Он стал опорой в нашей жизни
Я понял с ним, в чем жизни толк
Мы всем полком верны Отчизне
- Шагаю я, со мной отец
И рядом с ним друзья - солдаты
И полк идет под стук сердец
Он начал путь, в далеком 45-ом.
- Припев:
Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Он прошагал по жизни прямо.
Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!
И рядом с ним отец и мама.
(2 раза.)
II
- Все вместе мы, кто устоял
И те кто на полях сражений пали
Они, кто мир нам передал
Мы вместе пол Европы прошагали
- Их фотографии в руках
Они все молоды, красивы
И память их стучит в сердцах
Они все с нами вечно живы
- Припев:
Тот же
III
- Вот так идем из года в год
Бессмертный полк свой путь из Томска начал
И мы идем с полком вперед
И скажем - Разве может быть иначе!
- И если мы с тобой уйдем
Победы стяг - удержат руки,
И твердо я уверен в том
Его поднимут наши внуки
- Припев:
Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!
Он прошагал по жизни прямо.
Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!
И с ним в строю отец и мама.
(2 раза.)
(последняя строчка 3 раза)
novokuznetsk.su
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