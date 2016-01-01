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Новость от 18 Апреля 2017

Новокузнечане споют «Бессмертный полк» на 9 Мая

Уже совсем скоро жители Новокузнецка вместе со всей Россией будут отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В праздновании этой важной даты могут принять участие все желающие. 9 Мая пройдет торжественный митинг, а в 13:00 в сквере имени маршала Г.К. Жукова МАУ «Театр детского творчества «Юность» проведет мероприятие – арт-привал «Мы правнуки Великой победы». Ближе к вечеру, в 15.00 стартует акция «Новокузнецк, споем «Бессмертный Полк».

Принять участие в этой акции может каждый желающий. Горожане все вместе споют уже всем известную песню Анатолия Борисова «Бессмертный Полк». Вот она в исполении Александра Кузнецова и группы "Регион-42":

Слова песни:

I

- Уходит вдаль, бессмертный полк

Он стал опорой в нашей жизни

Я понял с ним, в чем жизни толк

Мы всем полком верны Отчизне

- Шагаю я, со мной отец

И рядом с ним друзья - солдаты

И полк идет под стук сердец

Он начал путь, в далеком 45-ом.

- Припев:

Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!

Он прошагал по жизни прямо.

Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!

И рядом с ним отец и мама.

(2 раза.)

II

- Все вместе мы, кто устоял

И те кто на полях сражений пали

Они, кто мир нам передал

Мы вместе пол Европы прошагали

- Их фотографии в руках

Они все молоды, красивы

И память их стучит в сердцах

Они все с нами вечно живы

- Припев:

Тот же

III

- Вот так идем из года в год

Бессмертный полк свой путь из Томска начал

И мы идем с полком вперед

И скажем - Разве может быть иначе!

- И если мы с тобой уйдем

Победы стяг - удержат руки,

И твердо я уверен в том

Его поднимут наши внуки

- Припев:

Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!

Он прошагал по жизни прямо.

Бессмертный полк! Бессмертный полк! Бессмертный полк!

И с ним в строю отец и мама.

(2 раза.)

(последняя строчка 3 раза)

novokuznetsk.su

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