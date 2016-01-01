Новокузнечане споют «Бессмертный полк» на 9 Мая

Уже совсем скоро жители Новокузнецка вместе со всей Россией будут отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

В праздновании этой важной даты могут принять участие все желающие. 9 Мая пройдет торжественный митинг, а в 13:00 в сквере имени маршала Г.К. Жукова МАУ «Театр детского творчества «Юность» проведет мероприятие – арт-привал «Мы правнуки Великой победы». Ближе к вечеру, в 15.00 стартует акция «Новокузнецк, споем «Бессмертный Полк».

Принять участие в этой акции может каждый желающий. Горожане все вместе споют уже всем известную песню Анатолия Борисова «Бессмертный Полк». Вот она в исполении Александра Кузнецова и группы "Регион-42":