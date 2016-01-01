Виктора Неустроева привлекли по делу о банкротстве НМБ

Представитель Сергея Павлова Евгения Червец считает, что Виктор Неустроев несёт такую же ответственность за банкротство Новокузнецкого муниципального банка, как и семейство Павловых.

"Не совсем ясно, почему не привлечен исполнительный орган "ЮКСа" - Виктор Неустроев, он являлся точно таким же акционером ("ЮКСа" и НМБ, как и Павловы) с точно такой же долей участия в акционерном капитале. В связи с этим непонятна позиция АСВ - почему не предъявляется никаких требований В.Неустроеву", - приводит её слова "Интерфакс" .

Арбитражный суд Кемеровской области привлек экс-гендиректора ЗАО "Строительная компания "Южкузбасстрой" ("ЮКС", Новокузнецк, ликвидировано вследствие банкротства в декабре 2016 года) и совладельца Новокузнецкого муниципального банка (НМБ) Виктора Неустроева в качестве третьего лица к разбирательству по заявлению конкурсного управляющего НМБ - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о возмещении убытков в сумме 4,521 млрд рублей, передает присутствовавший в суде корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

К разбирательству также привлечен финансовый управляющий В.Неустроева - Ольга Морозова.

Как сообщалось, собственником 99,9% НМБ был "ЮКС". АСВ весной 2017 года обратилось в кемеровский арбитраж с заявлением, в котором просит взыскать более 4,5 млрд рублей убытков солидарно с Сергея Павлова, занимавшего должность директора "ЮКСа" по экономике и финансам и владевшего 40% стройкомпании, и возглавлявшего НМБ его сына Александра Павлова.

О привлечении В.Неустроева и О.Морозовой к разбирательству в качестве третьих лиц ходатайствовала представитель финансового управляющего С.Павлова Евгения Червец. "Не совсем ясно, почему не привлечен исполнительный орган "ЮКСа" - В.Неустроев, он являлся точно таким же акционером ("ЮКСа" и НМБ, как и Павловы - ИФ) с точно такой же долей участия в акционерном капитале. В связи с этим непонятна позиция АСВ - почему не предъявляется никаких требований В.Неустроеву", - подчеркнула она.

Она также добавила, что в заявлении АСВ большое внимание о взыскании убытка солидарно с Сергея и Александра Павловых уделено тому, что финансовое положение "ЮКСа" не позволяло обслуживать те обязательства перед НМБ, которые были взяты, и это вменяется в убыток.

"Однако если мы говорим о том, что финансовое положение "ЮКСа" на получение кредитов в той сумме, в которой они были получены, не соответствовало действительности - были, в том числе, искажены документы - за это опять-таки отвечает, в том числе, В.Неустроев как исполнительный орган "ЮКСа", - добавила она.

Представитель АСВ в суде выступал против привлечения Виктора Неустроева к судебному разбирательству.

Очередное судебное заседание по заявлению назначено на 22 мая.

novokuznetsk.su

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