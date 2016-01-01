В Новокузнецке пройдёт молодёжный фестиваль «Синергия». Подробная афиша

Председатель Новокузнецкого комитета по делам молодежи Олег Комяков рассказал о первом молодежном фестивале «Синергия-2017». Он подробно рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках этого фестиваля с 24 июня по 1 июля.
Каждый желающий может интересно провести своё свободное время в любом районе Новокузнецка. В общей сложности в городе будет порядка 30 площадок.
Центром праздника станет площадь общественных мероприятий Центрального района. 24 июня пройдёт парад-открытие фестиваля – праздничное шествие пройдет от площади у администрации города до Площади общественных мероприятий.
Есть на что посмотреть и скейтпарке «Sikret spot», в Арт-сквере, Саду Металлургов и Алюминщиков, музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», площадке у Планетария, пляжной зоне отдыха «Топольники-2».
После завершения фестиваля «Синергия-2017» через несколько дней стартует «Неделя уличного искусства» с 10 по 16 июля.
23 июня
|
Прием Главы города Новокузнецка Кузнецова С.Н., посвященный открытию молодежного фестиваля «Синергия-2017»
и празднования Дня молодежи России в Новокузнецке
|
12.00
|
Большой зал администрации города Новокузнецка
(ул. Кирова,71)
|
Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»
|
12.30 – 15.00
|
ТУ «Притомский»
24 июня
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 – 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
|
Финал турнира по киберспорту
«GoodLineOpen»
|
9.00 – 20.00
|
Дворец культуры «Алюминщик» (ул.Ленина, 41)
|
Соревнования велосипедистов BMX,
Рэп фестиваль «Голос улиц»
|
13.00 – 20.00
|
Скейтпарк«Sikret Spot»
(пр-кт. Металлургов,20/1)
|
Спортивно-игровая программа
(форбол, фрисби, настольные игры)
|
13.00 – 18.00
|
Площадь общественных мероприятий Центральный район
|
Парад-открытие фестиваля «Синергия-2017»
|
16.30 – 18.30
|
Старт от
Площади у администрации города Новокузнецка (ул.Кирова,71)
|
Концертно-развлекательная программа «HerofromSiberia»
|
17.30
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Флеш-моб «Все зависит от нас самих» - 399!»
|
18.30
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Подведение итогов городского конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал – 2017»
|
18.40
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Финал открытого конкурса «Дэнс-микс»
|
19.00 –19.30
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Концертно-развлекательная программа – фестиваль красок Холли
|
19.30 –20.15
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
Дискотека современной музыки
|
20.15 – 21.30
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
«Дискотека-90-х»
|
21.30 – 22.30
|
Площадь общественных мероприятий Центрального района
|
День молодежи на Кузнецкой крепости
|
12.00 – 15.00
|
музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
25 июня
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 – 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
|
Фестиваль уличных танцев «Летний кач»,
Битва диджеев «Кузнецкий бит»
|
13.00 – 20-00
|
Скейтпарк«Sikret Spot»
(пр-кт. Металлургов,20/1)
|
Фотоквест «400 шагов»
|
10.00 – 14.00
|
Площади общественных мероприятий по районам
Старт – пр. Металлургов,20
Финиш – «Арт-Сквер»
|
Городские соревнования по функциональному многоборью:
«Летний PROкач»
|
10.00 –14.00
|
Площадка у Планетария им.
А.А. Федорова
|
Праздничная программа
ко Дню молодежи России
|
19.00 – 22.00
|
Площадь общественных мероприятий Новоильинского района
26 июня
|
Закладка капсулы времени «Молодежи - 2067»
|
12.00
|
Площадка уточняется
27 июня
|
Творческий флешмоб
«В позитиве»,
Фестиваль «Музыкальный Арт-Сквер»
|
12.00 – 22-00
13.00 – 20.00
|
Площади общественных мероприятий по районам города Новокузнецка, «Арт-Сквер»
|
«Родительский бал»
|
18.00
|
Культурный центр «Евраз-ЗСМК» (ул. Мориса Тореза, 22в),
Площадь общественных мероприятий Заводского района
|
«Музыкально-спортивный флешмоб»
|
17.00 – 17.20
|
Парковая зона школы №37 (ул.Варшавская,2)
|
Музыкально-игровой флешмоб «В позитиве»
|
16.00 –16.20
|
ул. Батюшкова,10 (дворовая площадка)
28 июня
|
«Z- пикник»
|
17.00 – 20.00
|
Сад металлургов
Центральный район
29 июня
|
«День дворового футбола»
|
10.00 – 17.00
|
Дворовые спортивные площадки
в районах города
|
Фестиваль бардовской песни «Барре»
|
16.00 – 18.00
|
Сад Металлургов
Центральный район
|
Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»
|
11.00 –15.00
|
Площадь общественных мероприятий Новоильинский район
30 июня
|
«Рок-Фиеста»
|
17.00 – 23.00
|
Сад Алюминщиков
Кузнецкий район
|
Танцевальный флешмоб «Танцуй Новокузнецк»
|
18.00 – 20.00
|
Арт-сквер
Центральный район
|
Первый городской открытый турнир по функциональному многоборью
|
15.00 – 20.00
|
Стадион школы №110
1 июля
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 – 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
|
Городской финал «Дня воркаута» на кубок «Сибирской генерирующей компании»
|
11.00 – 16.00
|
Спортивная воркаут-площадка
по ул.Тольятти
2 июля
|
Открытые городские соревнования по пляжному волейболу
|
09.00 – 21.00
|
Пляжная зона отдыха «Топольники-2»
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: