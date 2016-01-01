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Новость от 23 Июня 2017

В Новокузнецке пройдёт молодёжный фестиваль «Синергия». Подробная афиша

Председатель Новокузнецкого комитета по делам молодежи Олег Комяков рассказал о первом молодежном фестивале «Синергия-2017». Он подробно рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках этого фестиваля с 24 июня по 1 июля.

Каждый желающий может интересно провести своё свободное время в любом районе Новокузнецка. В общей сложности в городе будет порядка 30 площадок.

Центром праздника станет площадь общественных мероприятий Центрального района. 24 июня пройдёт парад-открытие фестиваля – праздничное шествие пройдет от площади у администрации города до Площади общественных мероприятий.

Есть на что посмотреть и скейтпарке «Sikret spot», в Арт-сквере, Саду Металлургов и Алюминщиков, музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», площадке у Планетария, пляжной зоне отдыха «Топольники-2».

После завершения фестиваля «Синергия-2017» через несколько дней стартует «Неделя уличного искусства» с 10 по 16 июля.

23 июня

Прием Главы города Новокузнецка Кузнецова С.Н., посвященный открытию молодежного фестиваля «Синергия-2017»

и празднования Дня молодежи России в Новокузнецке

12.00

Большой зал администрации города Новокузнецка

(ул. Кирова,71)

Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»

12.30 – 15.00

ТУ «Притомский»

 

24 июня

 

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

 

09.00 – 21.00

 

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Финал турнира по киберспорту

«GoodLineOpen»

 

9.00 – 20.00

Дворец культуры «Алюминщик» (ул.Ленина, 41)

 

Соревнования велосипедистов BMX,

Рэп фестиваль «Голос улиц»

13.00 – 20.00

Скейтпарк«Sikret Spot»

(пр-кт. Металлургов,20/1)

 

Спортивно-игровая программа

(форбол, фрисби, настольные игры)

13.00 – 18.00

Площадь общественных мероприятий Центральный район

Парад-открытие фестиваля  «Синергия-2017»

16.30 – 18.30

Старт от

Площади у администрации города Новокузнецка (ул.Кирова,71)

Концертно-развлекательная программа «HerofromSiberia»

17.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Флеш-моб «Все зависит от нас самих» - 399!»

18.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Подведение итогов городского конкурса костюмов из вторичного сырья «Экокарнавал – 2017»

18.40

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Финал открытого конкурса «Дэнс-микс»

 19.00 –19.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Концертно-развлекательная программа – фестиваль красок Холли

19.30 –20.15

Площадь общественных мероприятий Центрального района

Дискотека современной музыки

20.15 – 21.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

«Дискотека-90-х»

 

21.30 – 22.30

Площадь общественных мероприятий Центрального района

День молодежи на Кузнецкой крепости

12.00 – 15.00

музей-заповедник  «Кузнецкая крепость»

 

25 июня

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 – 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Фестиваль уличных танцев «Летний кач»,

Битва диджеев «Кузнецкий бит»

13.00 – 20-00

Скейтпарк«Sikret Spot»

(пр-кт. Металлургов,20/1)

 

Фотоквест «400 шагов»

10.00 – 14.00

Площади общественных мероприятий по районам

Старт – пр. Металлургов,20

Финиш – «Арт-Сквер»

Городские  соревнования  по функциональному многоборью:

«Летний PROкач»

 

10.00 –14.00

 

Площадка у Планетария им.

А.А. Федорова

Праздничная программа

ко Дню молодежи России

19.00 – 22.00

Площадь общественных мероприятий Новоильинского района

 

26 июня

Закладка капсулы времени «Молодежи - 2067»

12.00

Площадка уточняется

 

27 июня

Творческий флешмоб

«В позитиве»,

Фестиваль «Музыкальный Арт-Сквер»

12.00 – 22-00

 

13.00 – 20.00

Площади общественных мероприятий по районам города Новокузнецка, «Арт-Сквер»

«Родительский бал»

18.00

Культурный центр «Евраз-ЗСМК» (ул. Мориса Тореза, 22в),

 Площадь общественных мероприятий Заводского района

«Музыкально-спортивный флешмоб»

17.00 – 17.20

Парковая зона школы №37  (ул.Варшавская,2)

Музыкально-игровой флешмоб  «В позитиве»

16.00 –16.20

ул. Батюшкова,10 (дворовая площадка)

 

28 июня

«Z- пикник»

17.00 – 20.00

Сад металлургов

Центральный район

 

 

29 июня

«День дворового футбола»

10.00 – 17.00

Дворовые спортивные площадки

 в районах города

Фестиваль бардовской песни «Барре»

16.00 – 18.00

Сад Металлургов

Центральный район

Отборочные соревнования «День воркаута» на Кубок «Сибирской генерирующей компании»

11.00 –15.00

Площадь общественных мероприятий Новоильинский район

 

30 июня

«Рок-Фиеста»

17.00 – 23.00

 

Сад Алюминщиков

 Кузнецкий район

Танцевальный флешмоб «Танцуй Новокузнецк»

 

18.00 – 20.00

Арт-сквер

Центральный район

Первый городской  открытый турнир по функциональному многоборью

15.00 – 20.00

Стадион школы №110

 

 

1 июля

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

 

09.00 – 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

Городской финал «Дня воркаута» на кубок «Сибирской генерирующей компании»

11.00 – 16.00

Спортивная воркаут-площадка

 по ул.Тольятти

 

2 июля

Открытые городские соревнования по пляжному волейболу

09.00 – 21.00

Пляжная зона отдыха «Топольники-2»

 

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