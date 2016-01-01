В Новокузнецке пройдёт молодёжный фестиваль «Синергия». Подробная афиша

Председатель Новокузнецкого комитета по делам молодежи Олег Комяков рассказал о первом молодежном фестивале «Синергия-2017». Он подробно рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках этого фестиваля с 24 июня по 1 июля.

Каждый желающий может интересно провести своё свободное время в любом районе Новокузнецка. В общей сложности в городе будет порядка 30 площадок.

Центром праздника станет площадь общественных мероприятий Центрального района. 24 июня пройдёт парад-открытие фестиваля – праздничное шествие пройдет от площади у администрации города до Площади общественных мероприятий.

Есть на что посмотреть и скейтпарке «Sikret spot», в Арт-сквере, Саду Металлургов и Алюминщиков, музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», площадке у Планетария, пляжной зоне отдыха «Топольники-2».

После завершения фестиваля «Синергия-2017» через несколько дней стартует «Неделя уличного искусства» с 10 по 16 июля.