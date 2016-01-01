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Новость от 17 Июня 2017

Аномальная жара: Новокузнечанин пожарил яичницу в машине

На территории Кемеровской области установилась жаркая погода. Синоптики предупреждают, что и в последующие дни столбик термометра будет показывать до +35°С.

Как сообщает «Вести 42», житель Новокузнецка решил провести эксперимент и оставил в закрытой машине сковородку с сырыми яйцами. И уже через 30 минут получил готовую яичницу.

Автомобиль стоял на солнцепёке, поэтому там температура повысилась до +50°С.

Эксперты призывают не оставлять животных и маленьких детей летом в закрытых машинах – это смертельно опасно. 

novokuznetsk.su

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