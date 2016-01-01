Известный марафонец-путешественник добежал до Кузбасса

Российский марафонец-путешественник Александр Капер добежал до Кузбасса. Спортсмен начал свой забег ещё 4 марта в Москве и планирует добежать до Китая за 200 дней. Он уже добежал до Новосибирска, а 15 июня пересёк границу Кемеровской области и направился в Кемерово, чтобы 19 числа встретиться с журналистами.

Спортсмен успеет даже пробежаться по ключевым местам города. К его экскурсии присоединятся членылюбителей бега «Сибиряк», школы правильного бега I love running и все желающие, сообщает АКО.

Свой забег он организовал, чтобы наладить добрые отношения между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, а также в целях пропаганды здорового образа жизни.