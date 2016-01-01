Известный марафонец-путешественник добежал до Кузбасса

Российский марафонец-путешественник Александр Капер добежал до Кузбасса. Спортсмен начал свой забег ещё 4 марта в Москве и планирует добежать до Китая за 200 дней. Он уже добежал до Новосибирска, а 15 июня пересёк границу Кемеровской области и направился в Кемерово, чтобы 19 числа встретиться с журналистами.
Спортсмен успеет даже пробежаться по ключевым местам города. К его экскурсии присоединятся членылюбителей бега «Сибиряк», школы правильного бега I love running и все желающие, сообщает АКО.
Свой забег он организовал, чтобы наладить добрые отношения между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, а также в целях пропаганды здорового образа жизни.
Для справки: Александр Капер - 35-летний российский бегун-путешественник, общественный деятель, член Русского географического общества, бизнесмен. Прозван журналистами «российским Форрестом Гампом». Пробежал по дорогам 46 регионов России, преодолел несколько десятков сверхмарафонов. Общая длина всех его забегов составила более 100 тыс. км.
novokuznetsk.su
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