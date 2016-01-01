Новокузнечане устроили на улице «летний PROкач»

Сегодня, 17 июня, в сквере им. Н.С. Ермакова прошёл функциональный тренинг «Летний PROкач». Все желающие абсолютно бесплатно потренировались под присмотром опытных тренеров.

Жаркая погода внесла свои коррективы в планы спортсменов, но самые стойкие выполнили все задания и получили памятные подарки.

Как уточнила организатор мероприятия Мария Тихоновская, эта была последняя тренировка перед соревнованиями, которые запланированы на 25 июня.

«Летний PROкач» проходит в рамках молодежного фестиваля «Синергия-2017».