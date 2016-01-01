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Новость от 17 Июня 2017

Американские СМИ создают из Путина образ суперзлодея

Именитый американский режиссер Оливер Стоун уверен, что американские СМИ сознательно нагнетают ситуацию и всеми доступными способами демонизируют российского президента, создавая образ суперзлодея. Об этом режиссер заявил в интервью Российской газете.

" Россия умудрилась при военном бюджете в одну десятую часть от американского привлечь такое внимание к персоне президента. Это невероятно, но создается такая истерия, паранойя", - рассказал он.

Стоун без колебаний согласился с тем, что президента РФ демонизируют в американской прессе.

Его новый документальный фильм о президенте РФ дебютировал на телевидении в США, а с 19 по 22 июня будет показан в России на Первом канале.

novokuznetsk.su

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