Американские СМИ создают из Путина образ суперзлодея

Именитый американский режиссер Оливер Стоун уверен, что американские СМИ сознательно нагнетают ситуацию и всеми доступными способами демонизируют российского президента, создавая образ суперзлодея. Об этом режиссер заявил в интервью Российской газете.

" Россия умудрилась при военном бюджете в одну десятую часть от американского привлечь такое внимание к персоне президента. Это невероятно, но создается такая истерия, паранойя", - рассказал он.