Американские СМИ создают из Путина образ суперзлодея

Именитый американский режиссер Оливер Стоун уверен, что американские СМИ сознательно нагнетают ситуацию и всеми доступными способами демонизируют российского президента, создавая образ суперзлодея. Об этом режиссер заявил в интервью Российской газете.
" Россия умудрилась при военном бюджете в одну десятую часть от американского привлечь такое внимание к персоне президента. Это невероятно, но создается такая истерия, паранойя", - рассказал он.
Стоун без колебаний согласился с тем, что президента РФ демонизируют в американской прессе.
Его новый документальный фильм о президенте РФ дебютировал на телевидении в США, а с 19 по 22 июня будет показан в России на Первом канале.
novokuznetsk.su
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