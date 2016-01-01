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Новость от 18 Июня 2017

Кузбасские синоптики рассказали о погоде в июле

По информации специалистов Кемеровского гидрометцентра, второй месяц лета порадует кузбассовцев жаркими днями и грозами.

В июле средняя температура и количество осадков ожидаются в пределах нормы.

Если начало и конец месяца будут жаркими – до +30°С, то в конце второй декады будет понижение температуры до +14°С.

«Дожди ожидаются в первой половине июня. Первая декада месяца начнется с дневных температур до +25°С,но постепенно пройдет понижение до +14°С. В ночные часы от +8 °С до +13 °С», - рассказали в пресс центре гидрометцентра.

В конце месяца вновь установится жаркая погода. Днём воздух будет прогреваться до +35°С.

Отметим,  на территории Кузбасса установилась жаркая погода. Сегодня, 18 июня, столбик термометра покажет +35°С.

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