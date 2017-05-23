Из-за жары в Новокузнецке большегрузам запрещён проезд

В Новокузнецке установилась жаркая погода. Днём воздух прогревается до +36°С.

В связи с этим УДКХиБ напоминает, что с 1 июня по 31 августа действует временное ограничение движения тяжеловесных машин по городским дорогам, если температура воздуха выше 32 градусов.

«Большегрузы могут двигаться по дорогам Новокузнецка только с 21 до 9 часов», - сообщили в управлении дорожно-коммунального хозяйства.

Это ограничение действует в рамках распоряжения №71 от 23.05.2017г.