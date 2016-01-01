Погода на неделю в Новокузнецке: дожди и жара

В ближайшие дни в Новокузнецке будет жарко, но ожидаются ливневые дожди.

Сегодня, 19 июня, воздух прогреется до +34°С. Ближе к вечеру возможны осадки в виде небольшого дождя.

Во вторник характер погоды значительно не изменится. Средняя дневная температура составит +33 °С, а ночью до +22°С. Ближе к ночи возможен дождь.

21 июня сохранится жаркая погода при +33°С, но небо затянется облаками и пройдёт ливневый дождь, возможна гроза.

В четверг вновь установится ясная погода без ветра. Ближе к полудню столбик термометра покажет +29 °С.

Последний рабочий день этой недели будет ясным и без осадков. Днём до +27°С, ночью +19°С.