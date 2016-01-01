Художник Фёдор Раздольев: Новокузнецк – это город перспектив, где живут простые и сильные люди

Художник Фёдор Раздольев создаёт пейзажи таинственного Новокузнецка. Автор стремится передать настроение и динамику города. Сейчас акварелист занимается созданием целой серии рисунков на тему «Кузня это…»

Живопись – это увлечение для души

Фёдор Раздольев родился и вырос в Новокузнецке. Работает в строительной компании, а живопись – это его увлечение для души.

«Помимо живописи у меня много увлечений - книги, гитара, фотография, архитектура. Начал рисовать с детства. Занимаюсь акварелью скорее для удовольствия и профессиональным своё творчество не считаю, так как не учился официально этому нигде. Всю нужную информацию нахожу на просторах интернета или в книгах. Как-то увидел рисунки Минь Дама. Сказать, что они поразили меня - ничего не сказать, наверное, с этого художника началось увлечение городским пейзажем. Стал разглядывать городские рисунки разных авторов и пробовать. Копировать не хотелось. Нарисовал своё, но результат сперва не впечатлил. Позже узнал, что акварельный рисунок — самая сложная техника. Эта техника меня зацепила, поэтому поставил себе задачу научиться, и учусь до сих пор».

Зарисовки Новокузнецка интересны горожанам

Художник любит создавать образы разных городов Сибири, делать зарисовки на мотив города. Впервые горожане познакомились с его работами в ноябре 2015 года, когда была организована его первая персональная выставка «В городе N». В прошлом году участвовал в биеннале в Крыму и даже получил диплом второй степени.

«На данный момент мои работы не выставляются. Не особо зовут, хотелось бы больше. Увидеть рисунки и оформленные картины можно в группе во "ВКонтакте" или в частных коллекциях. Покупают картины совершенно разные люди. В основном в виде листа бумаги, чтобы оформить под свой интерьер или вкус. Бывает заказывают определённые сюжеты или места в городе. На самом деле рисунков Новокузнецка не так уж и много в общей массе - около половины (всё-таки родной город). Выкладывая свои рисунки в социальных сетях заметил, что большим интересом пользуются именно зарисовки Новокузнецка и люди ждут их!», - рассказал художник.

Брендом Новокузнецка должны стать экология и доступное образование

Фёдор Раздольев живёт и развивается в Новокузнецке. Он считает, что в городе есть много проблем, но все они в конце концов решаемы.

«Сейчас многие говорят о создании бренда Новокузнецка. Я считаю, что символ Новокузнецка – это Кузнецкая крепость, а вот бренд… Я не думал никогда, что он нужен нашему городу. Новокузнецк - это прежде всего город металла и угля. В последнее время нашли себе утешение в зимнем туризме, брендом мы должны выбрать экологию и доступное образование. У нас в городе не всё так плохо, но есть к чему стремиться», - считает акварелист.

Я люблю Новокузнецк, потому что….

«Я знаю этот город всю свою жизнь. Это город простых и сильных людей, город перспектив, начинания своего жизненного пути, город, который не перестает удивлять и вдохновлять. Город, которым горжусь и желаю ему процветания!»

Художник признался, что он любит бродить по родным улицам. Ему нравится не только начало проспекта Кирова, улица 25 лет Октября, но и все дома, стоящие по «красной линии». По душе и дома на перекрестке Пионерского и Металлургов.

«Я люблю рисовать европейские столицы, но свой город, как ни крути, ближе к сердцу»,- считает новокузнечанин.

Фёдор Раздольев пообещал, что горожане вскоре увидят новые рисунки из серии «Кузня это...».