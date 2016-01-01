Имущество НКВЗ продадут с молотка

27 июля пройдёт аукцион по реализации имущества ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НКВЗ). Общая цена лотов - 350 миллионов рублей пишет "ВашГород.ру".

На торги выставлены различное оборудование, сооружения, машина плазменной резки, стенды сборки вагонов и многое другое. Самый дорогой лот — требования к ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» на сумму 300 миллионов рублей. Они продаются по стартовой цене 240 миллионов рублей.

Ранее собщалось, что на базе НКВЗ может появиться индустриальный парк.