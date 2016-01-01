Где в Новокузнецке можно безопасно купаться и загорать

В Новокузнецке открылся купальный сезон, городские пляжи готовы принять всех желающих.

Как рассказали в пресс-службе управления "Защита населения и территории Новокузнецка, сегодня принято в эксплуатацию 2 пляжа и 11 мест массового отдыха у воды.

Предварительно в этих местах проведена вся необходимая работа - установлены знаки, проверено дно водоёмов, выставлены плавучие границы заплыва, оборудованы бассейны для купания инвалидов, спасательные посты, кабинки для переодевания, туалеты и многое другое.

Предприниматели, обслуживающие пляжные территории, подготовили много интересных новинок, чтобы отдых был полезным и запоминающимся.