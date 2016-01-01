Где в Новокузнецке можно безопасно купаться и загорать

В Новокузнецке открылся купальный сезон, городские пляжи готовы принять всех желающих.
Как рассказали в пресс-службе управления "Защита населения и территории Новокузнецка, сегодня принято в эксплуатацию 2 пляжа и 11 мест массового отдыха у воды.
Предварительно в этих местах проведена вся необходимая работа - установлены знаки, проверено дно водоёмов, выставлены плавучие границы заплыва, оборудованы бассейны для купания инвалидов, спасательные посты, кабинки для переодевания, туалеты и многое другое.
Предприниматели, обслуживающие пляжные территории, подготовили много интересных новинок, чтобы отдых был полезным и запоминающимся.
Центральный район: «Левобережный», места массового отдыха у воды «Водный», «Уют», «Черемушки», (а также мест массового отдыха у воды для людей с ограниченными возможностями по здоровью, где они смогут искупаться в бассейне «Черемушки-1»);
Заводской район: места массового отдыха у воды «Дельфин» и вейкборд парк «WODA» (купание в акватории парка запрещено, но здесь горожане могут покататься на водных лыжах);
Орджоникидзевский район: места массового отдыха у воды «Пурга», «Юга» и «Юга-1» (для людей с ограниченными возможностями по здоровью, где они в дальнейшем смогут искупаться);
Кузнецкий район: пляж «Топольники-2» и место массового отдыха у воды для людей с ограниченными возможностями по здоровью «Топольники»;
Куйбышевский район: место массового отдыха у воды «Шале».
Кроме того, на следующей неделе планируются к открытию: пляж «Нептун» и место отдыха у воды «Озерный» (оба в Заводском районе).
Купание вне официально-открытых пляжей, в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах опасно! Не подвергать себя и своих близких опасности!
novokuznetsk.su
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