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Новость от 18 Июня 2017

Шестилетнего малыша, погибшего под колёсами авто, признали пьяным

Случай в Московской области, где ребёнка, погибшего под колёсами автомобиля жены криминального авторитета, признали пьяным, обсуждает вся страна.

Женщина на “Хёнде-Солярис” наехала на шестилетнего Алёшу Шимко во дворе одного из домов. Автомобиль протащил ребёнка около десяти метров. Малыш скончался на месте. Мальчик был вместе с дедушкой, который в нескольких метрах позади от ребёнка нёс его велосипед.

К удивлению всех, экспертиза выявила в крови малыша алкоголь в 2,7 промилле, что соответствует бутылке водки. На основе этих данных следователь сделал вывод, что ребёнок сам упал под машину.

Записи с камер видеонаблюдения странным образом пропали, на свидетелей якобы оказывали давление, уголовное дело не возбуждали около месяца с момента ДТП.

По словам папы мальчика, виновница случившегося только раз встретилась с ними, а через две недели после трагедии выслала родителям чек на 50 000 рублей, сообщает “Лайф”.

Благодаря огласке в СМИ на дело обратили внимание видные политики, в их числе депутат Сергей Миронов, сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Теперь полиция намерена провести повторную экспертизу по данному делу, в ближайшее время СКР проведёт проверку, установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям всех участников.

Накануне, в Новокузнецке на зебре водитель ВАЗа сбил ребёнка - у восьмилетнего мальчика различные травмы. Лето - пора каникул, поэтому родителям и водителям нужно быть особо внимательными.

novokuznetsk.su

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