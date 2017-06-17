Эксперты: Российские регионы стали беднеть всё быстрее

Рост российской экономики, который Росстат фиксирует три квартала подряд на федеральном уровне, по-прежнему не заметен в большинстве регионов. Пишет "Росбалт" со ссылкой на экспертов из Высшей школы экономики.
Сегодня в зоне устойчивой рецессии остаются почти 60% субъектов РФ — 49 из 85.
Падение наблюдается в 18 регионах, на которые приходится треть валового регионального продукта страны.
Самые проблемные регионы — это Новгородская область, Чувашия, Пермский край и Бурятия, отметил заместитель директора «Центра развития» ВШЭ Сергей Смирнов.
По его словам, при такой стаститике говорить о начале восстановления экономики «вряд ли корректно». Доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов, остается существенно ниже, чем свойственно для фазы уверенного экономического роста, пояснил он.
Прежде всего страдают отрасли, ориентированные на потребителей, чьи доходы рухнули во время кризиса — розничная торговля и строительство. Их индексы региональной активности упали до 39 и 41 пунктов.
Рост отмечается в промышленности, однако она работает в основном на экспорт или госзаказ.
«Явных признаков ускорения по-прежнему не видно. Речь может идти лишь о возвращении к докризисной стагнации, характерной для 2013—2014 годов», — подчеркнул Смирнов.
В декабре международное рейтинговое агенство S&P прогнозировало, что к 2018 году каждый четвертый российский регион может оказаться на грани дефолта. Уже сейчас долг каждого третьего региона превышает критический уровень, определенный бюджетным кодексом — 50% от доходов.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: