Эксперты: Российские регионы стали беднеть всё быстрее

Рост российской экономики, который Росстат фиксирует три квартала подряд на федеральном уровне, по-прежнему не заметен в большинстве регионов. Пишет "Росбалт" со ссылкой на экспертов из Высшей школы экономики.

Сегодня в зоне устойчивой рецессии остаются почти 60% субъектов РФ — 49 из 85.

Падение наблюдается в 18 регионах, на которые приходится треть валового регионального продукта страны.