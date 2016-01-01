Депутат: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе

Страны третьего мира опережают Россию по экономическим показателям, особенно это заметно по уровню заработной платы.
Депутат Госдумы Олег Шеин заявил СМИ, что средняя заработная плата в России вдвое меньше, чем в ЮАР, а минимальная зарплата – меньше, чем в Гондурасе.
Он также подчеркнул, что за прошлый год Россия "скатилась" по зарплате.
«Россия по размеру минималки скатилась в прошлом году с 75 на 94 место в мире. Средняя заработная плата по стране на сегодня в два раза меньше, чем средняя заработная плата в Южно-Африканской Республике, ну а минималка меньше, чем в Гондурасе. Зарплата пилотов существенно сократилась за последнее время. Зарплата пилота порядка 5 тысяч долларов. Естественно, это влечёт отток кадров. Я думаю, что аналогичные корректировки по рынку труда могут отразиться на других специальностях», - заявил Шеин НСН.
Шеин отметил и проблему с российскими пилотами, которые массово преходят в азиатские компании из-за более высоких заработных плат, а также более длительного отпуска. По мнению депутата, основная причина проблемы оттока кадров кроется в российском законодательстве, которое даже не позволяет проводить забастовки.
novokuznetsk.su
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