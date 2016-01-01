Депутат: минимальная зарплата в России меньше, чем в Гондурасе

Страны третьего мира опережают Россию по экономическим показателям, особенно это заметно по уровню заработной платы.

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил СМИ, что средняя заработная плата в России вдвое меньше, чем в ЮАР, а минимальная зарплата – меньше, чем в Гондурасе.

Он также подчеркнул, что за прошлый год Россия "скатилась" по зарплате.