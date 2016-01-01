Материнский капитал станет соцпособием

В ходе прямой линии Владимир Путин ответил и о дальнейшей судьбе материнского капитала. Президент России сообщил, что сейчас обсуждается вопрос об его трансформации в новый инструмент соцполитики.

По информации газеты Коммерсант, уже этой осенью в правительстве будут обсуждать не столько материнский капитал, сколько включение его в реформированную тем или иным способом новую систему социальной поддержки семей.

Напомним, программа материнского капитала заканчивается 31 декабря 2017 года. В связи с этим многие эксперты предлагают либо продлить её, либо заменить другой программой. Другие считают, что вместо маткапитала стоит организовать выплату пособий до 15 тысяч рублей и дать возможность многодетным семьям получить земельный участок или вместительное авто.