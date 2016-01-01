Когда знаменитые слова Маяковского вернут на крыши зданий в Новокузнецке

Многие жители Новокузнецка помнят, как знаменитая фраза поэта Серебряного века Владимира Маяковского «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть!» украшала городские здания.

В честь 399-летия Новокузнецка её решили вернуть. Знаменитая цитата появится на начальных домах на Металлургов, Курако и Бардина, сообщает ВашГород.ру.

26 июня их установят и проведут тестовые испытания, а открытие объекта запланировано на 1 июля. Как уточнили в городской администрации, в тёмное время суток надпись будет светиться.