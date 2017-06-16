Кузбасс попал в список наиболее успешных регионов России

Национальный исследовательский центр Школы высшей экономики опубликовал «Комментарии о государстве и бизнесе». В представленном документе экспертами была проанализирована экономическая активность российских регионов с февраля по март.

Оказалось, что Кемеровская область попала в список наиболее успешных регионов, где экономическая активность быстро развивалась с февраля. А в марте в Кузбассе выросли показатели по всем пяти секторам. Таким же успешным ростом могут похвастаться только Воронежская, Тюменская, Иркутская области.

«Число регионов, в которых экономическая активность выросла «в среднем» за три последних месяца (февраль-апрель 2017 г.), составило 38. Наиболее успешными (средний за три месяца индекс РЭА выше 60%) оказались 14 регионов: Московская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Тюменская область, Иркутская область, Кемеровская область, Приморский край и другие», - сообщается в докладе.

Отметим, некоторые эксперты считают, что Кемеровскую область в ближайшее время ждут большие перемены.