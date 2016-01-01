В России выборы президента могут пройти без международных наблюдателей

Вопрос о запрете работы на российских выборах международных наблюдателей рассмотрит временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Как рассказал газете Известия глава комиссии Андрей Климов, планируется ввести запрет в отношении тех стран, которые не допускают на свои выборы наблюдателей из России. Поэтому предстоящие выборы могут пройти без наблюдателей из Украины, Франции, Великобритании и США.

«Мы постараемся на основе региональных компаний предложить соответствующие уточнения. Если будем готовы, то рассмотрим этот вопрос в июле. Но до президентских выборов нужно не только сформулировать новые поправки, но и заложить в проект», - рассказал сенатор.

Ранее о необходимости ввода «зеркальных мер» выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, Владимир Путин обвинил власти в США во вмешательстве в российские выборы.