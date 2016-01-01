RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 19 Июня 2017

Долги «Чек-Су.ВК» спасут кузбассовцев от разработки марганцовых руд

Компания «Чек-Су.ВК», которая занимается разработкой Усинского месторождения марганца столкнулась с большими финансовыми проблемами. Как сообщает Коммерсант, ВЭБ подал в Кемеровский арбитражный суд заявление о банкротстве этой компании.

 «Чек-Су.ВК» заняла у Внешэкономбанка7,5 млрд руб. для строительства марганцевого завода. По словам финансового директора Дмитрия Рамзайцева, компания не смогла в одиночку реализовать проект, а потенциальные партнеры отказались продолжать проект, испугавшись долгов и сложностью проекта.

Как отмечают источники издания, поиск партнеров продолжится, а банкротство нужно, чтобы списать долги и защититься от других кредиторов.

Напомним, многие кузбассовцы  и жители Хакасии активно выступали против строительства яд-завода. Народ поддержал сам губернатор Аман Тулеев.

Завод планировали построить в Хакасии, но в ноябре 2016-ого стало известно о финансовых проблемах компании. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 