Глава Новокузнецка думает запретить парковку на проспекте Пионерском

На прошлой неделе глава Новокузнецка Сергей Кузнецов лично проверил ход ремонтных работ в рамках проекта«Безопасные и качественные дороги».

Он вместе с другими чиновниками проверил качество асфальта, который положили на проспекте Пионерский на участке от улицы Спартака до проспекта Металлургов.

В ходе осмотра мэр отметил, что припаркованные машины часто мешают снегоуборочной технике зимой из-за чего страдает качество дорожного полотна.

«Из-за таких стихийных парковок снегоуборочная техника не может очистить улицу. В результате образовывается наледь, накаты, неровности на дорогах, и новая дорога может прийти в негодность через год-два», - передаёт слова Сергея Кузнецова Комсомольская правда.

Поэтому глава города готов рассмотреть несколько вариантов, вплоть до полной ликвидации парковки на этом участке. Рассматривается также возможность организации альтернативных мест для машин или создание муниципальной стоянки.

Ранее мы сообщили, что Кузнецов потребовал устранить все дефекты на проспекте Курако.