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Новость от 19 Июня 2017

В Новокузнецке разрушается легендарный памятник

Как сообщают жители Центрального района Новокузнецка, легендарный памятник около Дом быта разрушается. Памятник «Дружбы народов СССР» был установлен в 1972 году и с тех пор стал  одним из символов Новокузнецка.

«Очень грустно смотреть, как отваливаются целые плиты от постамента. Сам цветок уже серого цвета, видны тёмные разводы. Жаль, что каменный цветок увядает», - сообщает горожанка.

Ранее мы рассказали, что скульптурная композиция «Олени» также требуют ремонта.

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