В Новокузнецке разрушается легендарный памятник

Как сообщают жители Центрального района Новокузнецка, легендарный памятник около Дом быта разрушается. Памятник «Дружбы народов СССР» был установлен в 1972 году и с тех пор стал одним из символов Новокузнецка.

«Очень грустно смотреть, как отваливаются целые плиты от постамента. Сам цветок уже серого цвета, видны тёмные разводы. Жаль, что каменный цветок увядает», - сообщает горожанка.

Ранее мы рассказали, что скульптурная композиция «Олени» также требуют ремонта.