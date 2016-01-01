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Новость от 19 Июня 2017

На месте НКВЗ появится индустриальный парк

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что будет с площадкой Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ).

Здесь появится индустриальный парк "Новокузнецкий", проект которого презентован недавно. Проектированием занимались специалисты московских компаний KPI и «Агиплан».

Окончательно запустить проект планируется в третьем квартале 2017 года.

Производственная площадка индустриального парка «Новокузнецкий» располагается на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода в северо-западной части города площадью 21,1 га.

Площадь производственных корпусов – 85 000 м2; площадь открытых площадок – 37 000 м2; офисные площади – 8,5 тыс.м2.

Резидентам парка предлагается как аренда, так и выкуп недвижимости. Площадка обеспечена электроэнергией 13,5 МВт, газоснабжением - 10 000 куб.м. в месяц, водоснабжением и водоотведением.

Уже сейчас индустриальный парк заполнен на 15%, где действуют проекты по изготовлению металлоконструкций, производства горно-шахтного оборудования.

Резиденты парка получают полный комплекс услуг (мероприятий) для успешного ведения бизнеса:

  1. Предоставление производственных площадей с базовым оборудованием.
  2. Модернизация производственных корпусов по индивидуальным условиям проектов.
  3. Развитая инфраструктура (энергоресурсы, логистика).
  4. Максимально гибкие условия под каждый проект (арендные каникулы, оборудование общего пользования, собственный инжиниринговый центр).
  5. Минимальные сроки запуска проекта.
  6. Содействие в привлечении финансирования (Лизинговая компания ТрансФин-М – стратегический партнер индустриального парка).
  7. Транспортная доступность.
  8. Наличие кадрового потенциала в Новокузнецк.
  9. Организация взаимодействия с органами региональной и местной власти, бизнес сообществом.
     

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