На месте НКВЗ появится индустриальный парк

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что будет с площадкой Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ).
Здесь появится индустриальный парк "Новокузнецкий", проект которого презентован недавно. Проектированием занимались специалисты московских компаний KPI и «Агиплан».
Окончательно запустить проект планируется в третьем квартале 2017 года.
Производственная площадка индустриального парка «Новокузнецкий» располагается на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода в северо-западной части города площадью 21,1 га.
Площадь производственных корпусов – 85 000 м2; площадь открытых площадок – 37 000 м2; офисные площади – 8,5 тыс.м2.
Резидентам парка предлагается как аренда, так и выкуп недвижимости. Площадка обеспечена электроэнергией 13,5 МВт, газоснабжением - 10 000 куб.м. в месяц, водоснабжением и водоотведением.
Уже сейчас индустриальный парк заполнен на 15%, где действуют проекты по изготовлению металлоконструкций, производства горно-шахтного оборудования.
Резиденты парка получают полный комплекс услуг (мероприятий) для успешного ведения бизнеса:
- Предоставление производственных площадей с базовым оборудованием.
- Модернизация производственных корпусов по индивидуальным условиям проектов.
- Развитая инфраструктура (энергоресурсы, логистика).
- Максимально гибкие условия под каждый проект (арендные каникулы, оборудование общего пользования, собственный инжиниринговый центр).
- Минимальные сроки запуска проекта.
- Содействие в привлечении финансирования (Лизинговая компания ТрансФин-М – стратегический партнер индустриального парка).
- Транспортная доступность.
- Наличие кадрового потенциала в Новокузнецк.
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Организация взаимодействия с органами региональной и местной власти, бизнес сообществом.
novokuznetsk.su
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