На месте НКВЗ появится индустриальный парк

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что будет с площадкой Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ).

Здесь появится индустриальный парк "Новокузнецкий", проект которого презентован недавно. Проектированием занимались специалисты московских компаний KPI и «Агиплан».

Окончательно запустить проект планируется в третьем квартале 2017 года.