Тулеев продлил отпуск на неопределённый срок

Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая.

Напомним, пресс-секретарь Тулеева Алексей Доронгов комментировал SU, что губернатор находится в отпуске до конца прошлой недели.

Сегодня отпуск Тулеева продлён на неопределённый срок, сообщает "Интерфакс".

"Отпуск продлен на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства, при этом он отказался комментировать сообщения СМИ о якобы тяжелой болезни губернатора.

В июле этого года исполнится 20 лет, как Аман Тулеев руководит Кузбассом.