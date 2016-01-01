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Новость от 19 Июня 2017

Тулеев продлил отпуск на неопределённый срок

Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с 22 мая.

Напомним, пресс-секретарь Тулеева Алексей Доронгов комментировал SU, что губернатор находится в отпуске до конца прошлой недели.

Сегодня отпуск Тулеева продлён на неопределённый срок, сообщает "Интерфакс".

"Отпуск продлен на неопределенный срок", - сказал собеседник агентства, при этом он отказался комментировать сообщения СМИ о якобы тяжелой болезни губернатора.

В июле этого года исполнится 20 лет, как Аман Тулеев руководит Кузбассом.

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