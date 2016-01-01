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Новость от 19 Июня 2017

Россию заполонили беженцы

По информации доклада Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Россия заняла пятое место в Европе по числу принятых беженцев.

За 2016 год Россия приняла 228 тыс. 990 человек, сообщает РТ. Больше остальных от беженцев страдают Турция (приняла порядка 2,9 млн беженцев), Пакистан (1,4 млн) и Ливан (1,012 млн). 

За прошлый год было зафиксировано рекордное число беженцев — 22,5 млн, из них порядка 5,5 млн — сирийцы. Также рекордным стало число вынужденных покинувших свои дома людей — 65,6 млн человек.

Поток беженцев увеличился из-за военных конфликтов и экономических проблем на востоке и на Украине.

Отметим, в Кузбассе проживает много украинских беженцев. Для них существует целая программа социальной поддержки. Непосредственно в Новокузнецке также действует волонтерской проект «Адресная помощь нуждающимся». 

Ранее мы сообщили, что за 2016 год в Кузбасс приехало более 15 тысяч человек.

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