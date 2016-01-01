Новокузнечане посоревнуются в готовке на гриле

Вы кулинар от бога или просто любитель пожарить шашлыки на природе?.. Не важно! «Апекс-Радио» приглашает вас отлично провести летний вечер и поучаствовать в ставшем уже традиционным конкурсе на Лучшее блюдо на гриле!

С вас — желание участвовать и позитивный настрой, а с нас — мангал для вашего кулинарного творчества, напитки, игры, конкурсы, зажигательная музыка, подарки для всех участников и, конечно же, главный ценный приз для победителя вкуснейшего соревнования!

Ждём вас 29 июня в 18.00 на территории ресторана «Шафран», ул. Запорожская, 8! Соберите свою команду (от 2-х человек) и зарегистрируйтесь по тел. 74-47-47!

Конкурс на Лучшее блюдо на гриле от «Апекс-Радио» пропустить нельзя! Отдохнём вместе в ритме любимого города!