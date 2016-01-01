Путин рассказал о повышении пенсионного возраста

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин отвечал в прямом эфире на острые вопросы россиян. В ходе прямой линии его спросили и о повышении пенсионного возраста, сообщает Комсомольская правда.

«В правительстве активно обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста. Многие эксперты призывают повысить его, чтобы избежать сокращения размера выплат. Ссылаются на удачный опыт стран соседей – Белоруссию, Украину. Но решение ещё не принято, нужно всё взвесить без суеты и спешки», - ответил Владимир Путин на вопрос Аркадия Бодрягина из Челябинска.

Также президент сообщил, что материнский капитал будет трансформирован в новый инструмент соцполитики.