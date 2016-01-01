В кузбасских поликлиниках оптимизируют работу

Замгубернатора Валерий Цой рассказал о грядущих изменениях, которые в ближайшее время ожидаются в сфере кузбасской медицины. Чиновник сразу предупредил, что никаких сокращений штата не будет. О создании так называемых «бережливых поликлиник» он рассказал в эфире Вести 42.

«Речи не идёт ни о сокращениях штата или финансирования. Много сейчас об этом говорят, что модернизация здравоохранения – это только сокращения. Нет, я заверяю всех жителей Кузбасса, что не будет никаких сокращений. Оптимизация – это не сокращения, абсолютно. В «бережливых поликлиниках» к работе медперсонала и пациентов будут действовать другие правила. Суть бережливости не в сбережении финансовых, а в сбережении времени. Мы будем применять банальные принципы логистики и маршрутизации. Мы должны найти те звенья, которые мешают работать и оптимизировать эту работу. Уберем перегородки между регистратором и пациентом, будет отдельный колл-центр для записи на приём. Это должны быть разные люди. Сама картотека тоже должна быть выделена, ей должны заниматься отдельные работники», - рассказал Валерий Цой.

Ранее мы сообщили, что частной скорой помощи отдадут на обслуживание два кузбасских района.