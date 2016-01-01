От "беспредела" до молчания: как реагирует власть на рост цен на бензин - график

Рост цен на бензин всегда воспринимается населением негативно. Редакция novokuznetsk.su решила вспомнить и проследить, как изменилась реакция горожан и региональных властей на повышение стоимости топлива.

Для жителей Кемеровской области 2016 год начался с позитивной новости – бензин в регионе подешевел на несколько копеек. По данным Новосибирскстата, цены на топливо в январе 2016 снизились, и 92-ой отпускался за 31,70 руб. ( -15 коп. по сравнению с декабрём 2015), а АИ-95 подешевел на 13 коп. и продавался за 34,75руб.

Но после президент России Владимир Путин подписал указ о повышении цен на топливные акцизы с 1 апреля 2016 года. Благодаря этому повышению федеральный бюджет рассчитывал выручить дополнительные 89,3 млрд рублей.

Многие эксперты сразу предположили, что цена на бензин поползёт вверх, другие и вовсе ожидали дефицита топлива на АЗС.

В феврале пришло очередное сообщение о снижении стоимости дизельного топлива на 16 коп. за литр. А литр АИ-92 подорожал всего на 2 копейки – 31,72 руб. На ровно такую же сумму подешевел литр АИ-95 (-2 коп. – до 34,73 руб.)

В конце марта на фоне дешевеющей нефти, но под страхом повышения цен на акцизы, владельцы АЗС выставили новые ценники – на всех автозаправках бензин марки АИ-92 и АИ-95 подорожал на 30 коп.

«Слышал, что ожидается рост цен на топливо после 1 апреля из-за новых акцизов, это наши заранее подготовились?» - возмущались новокузнечане.

После этого повышения автовладельцы предлагали различные способы борьбы с этим явлением. К примеру, в соцсетях распространяли призыв бойкотировать автозаправки и не покупать бензин.

«Ведь если не будет спроса, тогда автозаправки будут вынуждены снизить цены. Когда одни снизят цены - другие продавцы будут вынуждены сделать то же самое! Но для достижения эффекта нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов», - призывали активисты.

Но призыв ни к чему не привёл, и уже в июне бензин вновь подорожал, причём в два этапа 1 и 8 числа. Популярный АИ-92 стал дороже на 50 коп.

На стремительный рост цен сразу отреагировал губернатор Кемеровской области и потребовал прекратить «обдирать людей».

«Монополисты-поставщики подняли их без объяснения причин, без согласования с регионом, в разгар посевных работ. Неразумная ценовая политика может спровоцировать рост стоимости продовольственных и промышленных товаров, негативно повлиять на экономику области», - возмущался губернатор и написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию и восстановить стабильность на рынке ГСМ.

При этом губернатор не стал обращаться в ФАС, заподозрив их в сговоре с монополистами.

Но громкие речи Амана Тулеева не помогли, и уже 20 июня 2016 года цены вновь подняли. 92-ой стал на 40 коп. дороже, достигнув 33,15 руб. Для сравнения, в начале июня литр бензина стоил 32,25 руб.

А через неделю пришло очередное сообщение о повышении 92-го ещё на 30 коп. Литр 95-го начали отпускать за 36,8 руб., дизельное топливо – за 34,8 руб.

Следующее сообщение о росте цен на бензин пришло от 11 июля. Новокузнечане вынуждены были заправлять свои автомобили топливом ещё на 30 копеек дороже - 33,75.

Через несколько дней Аман Тулеев уже связался с представителями центрального штаба ОНФ с требованием вмешаться в ситуацию «с беспрецедентным и неконтролируемым ростом цен на ГСМ». Он обратился к кузбассовцам и разъяснил, что регионы не влияют на механизм ценообразования, поскольку цены «регулируются» топливными монополистами из столицы.

«Высокий уровень монополизации рынка позволяет нефтяным компаниям вновь и вновь залезать в карман населению. Необходимо стабилизировать ситуацию», - требовал губернатор.

А 5 октября новокузнечане порадовались, увидев, что на заправках «Газпрома» снизилась стоимость 92-го бензина - с 33,75 руб. до 33,65.

Но в конце 2016 года пришло очередное сообщение о повышении цен на топливные акцизы с 2017 по 2019 годы. Таким образом правительство решило залатать дыры в российском бюджете. Цены повысили и на акцизные ставки на шампанское, крепкий алкоголь, пиво и табачную продукцию.

И с этого момента цены на бензин стали стремительно расти. С 1 января 2017 года владельцы АЗС повысили стоимость бензина на 20 коп. до 34,05 за 92-ой, за 95-й - с 37,3 руб. до 37,35 руб.

Через несколько дней Тулеев назвал это повышение – беспределом. Губернатор Кемеровской области сообщил, что повышение произошло без предупреждения, в нарушение всех договорённостей с областными властями.

Поэтому он обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить рост цен на топливо и поручил подготовить необходимые материалы на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы для принятия мер антимонопольного реагирования.

В конце февраля цены вновь выросли – бензин марки АИ-92 стали отпускать за 34,15 руб.

Но на это повышение областные власти никак не отреагировали. Поэтому уже 5 марта владельцы АЗС подняли цены ещё на 20 коп.

Аман Тулеев никак не отреагировал и на это повышение. Зато в Новосибирскстате появилась информация, что Кузбасс попал в тройку лидеров по самой низкой стоимости АИ-92 в Сибирском регионе.

В мае 2017 года цены повышались два раза - на 20 коп. 23 мая, а 31 числа были выставлены новые расценки – АИ-92 стали отпускать за 35.35 руб.

На этот раз областные власти отреагировали на стремительное повышение цен весьма благосклонно.

«По мнению экспертов, операторы розничных продаж (АЗС) вынужденно повышают цены на ГСМ, так как постоянно растут закупочные цены на нефть (в рублях), а НПЗ увеличивают оптовую цену отгрузки на АИ-92», - уточнили в ведомстве.

При этом в администрации отметили, что стоимость бензина на территории Кемеровской области остается одной из самых низких.

Отметим, 22 мая Аман Тулеев ушёл в отпуск, как стало позже известно, он улетел в Германию, чтобы сделать сложную операцию на позвоночник. С тех пор он не появлялся на публике.

Последнее сообщение о росте цен было 7 июня. Теперь самый ходовой АИ-92 стоит 35.65 руб. вместо 35.35 руб. Стали дороже и АИ-95, и АИ-02 и дизельное топливо. Но и это повышение осталось без внимания со стороны областных властей.

Для сравнения, за эти полгода цены на бензин повышались семь раз и как показало время: это еще не предел. За 2016 год – ценники на АЗС менялись всего пять раз(рост цен за год на 1,8 руб).

Всего за полтора года цена на литр 92-го выросла почти на четыре рубля. Для наглядности - график.