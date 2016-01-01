В Кузнецке появился новый сквер

При грантовой поддержке РУСАЛа на месте пустыря на Малоэтажке в Кузнецком районе появился новый сквер.

Превратить заброшенное место в сквер решили сами жители микрорайона. Их инициативная группа вышла с проектом «Веселая площадка» на грантовый конкурс РУСАЛа «Зеленая волна». Идея сделать на пустыре детскую площадку в обрамлении зеленых насаждений пришлась экспертной комиссии по душе.

За несколько недель территория теперь уже бывшей свалки была очищена от мусора и стихийно разросшегося кустарника. Границы территории будущей зеленой площадки ограничили вкопанные по периметру старые автомобильные покрышки.

К проекту присоединился ландшафный дизайнер, который помог с подбором растений. Теперь взор жителей Малоэтажки радуют клумбы с бархатцами, ирисами, люпинами, колокольчиками и мимозой, а по периметру будущего места для детских игр высажены саженцы деревьев и кустарников: сирень, яблони, рябина обыкновенная, калина, черноплодная рябина.

Сейчас на площадке продолжается уборка крупногабаритного мусора, оставшегося на небольшом участке, добровольцы волонтерской команды «СКС» (Семейная Команда Скрылевых) выкорчевывают корни старых деревьев, скашивают траву и готовятся к отсыпке дорожек. В течение лета на «Веселой площадке» появятся песочницы и скамейки для отдыха.

Инициативная группа добровольцев (жители частного сектора Малоэтажки) Ольга Скрылева (председатель уличного комитета), Лариса Арясова, Оксана Штанова, Евгений Рожков, Сергей Белицкий и Наталья Дружинина уверены, что игровая площадка станет популярным местным островком детского отдыха.

Всего в первой «Зеленой волне» грантового конкурса РУСАЛа поддержаны проекты 4 инициативных групп новокузнечан. Второй этап конкурса пройдет с 10 июля по 10 августа. Заявки принимаются на сайте www.grants.fcsp.ru.

Дополнительную информацию можно получить в новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39-70-71, 8-904-964-73-97, Татьяна Никшина.