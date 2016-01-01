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Новость от 20 Июня 2017

Неравнодушные новокузнечане помогли дедушке вернуться домой

Абсолютно незнакомые люди помогли пожилому человеку вернуться из Новокузнецка домой, в Алма-Аты.  Анатолий Николаевич (1943 г.р.) отправился в наш город, чтобы найти родственников, но ситуация сложилась так, что у него не осталось денег на обратный проезд.

Поэтому его дочь обратилась к новокузнецким волонтерам, которые помогли дедушке – не только приютили его, накормили, но и купили билет на поезд. Эту трогательную историю рассказала главный специалист по делам молодёжи Мария Тихоновская.

«Этой истории можно смело давать лозунг «Всякое бывает». 15 июня к нам в группу и мне на телефон написала девушка Светлана, с просьбой помочь её отцу. Дедушка, далее Анатолий Николаевич отправился из Челябинска в Новокузнецк, чтобы найти родственников. Сам он из Алма-Аты, в Челябинске проживает его дочь Светлана, которая и вышла на нас. Как оказалось, в нашем районе все родственники умерли, а друзья сами на пенсии и помочь не могут, Светлана также находится в сложном материальном положении», - написала она у себя на стене ВКонтакте.

Пожилому человеку, который к тому же передвигался на костылях нег, негде было переночевать и отдохнуть. Вдобавок он был голоден и не имел вообще никаких денег.

«Конечно, вся ситуация вызывает много сомнений, именно поэтому я обратилась в линейный отдел полиции ж/д вокзала (по информации дедушка находился именно там). Старший лейтенант Первушкин А.А. оказал неоценимую помощь - дедушку разыскали, подтвердили факт того, что это не мошенники, привели в отдел и накормили.

Директор гостиницы «12 месяцев» согласился оставить на двое суток дедушку у себя бесплатно. Не давая огласки, среди некоторых организаций, мы объявили сбор денег. Благодаря специалистам Комитета, Волонтерскому корпусу, Городскому Совету молодежи, Артуру (портал FitNK), Чернышеву Илье и Молодежному парламенту удалось собрать за сутки без малого 7 тысяч рублей.. Анатолий Николаевич очень хотел попасть домой, но оказался заложником ситуации в которую может попасть любой человек», - написала новокузнечанка.

Эта история закончилась благополучно - 17 июня дедушку посадили на поезд Новокузнецк-Бишкек. Благодаря неравнодушным горожанам, он смог вернуться домой.

Ранее мы брали интервью у Марии Тихоновской.  По её словам, волонтёр – это человек с большой  буквы. 

novokuznetsk.su

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