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Новость от 20 Июня 2017

Бизнесмен из Алтайского края выкупил кузбасские автобусы за 10 млн рублей

В Кузбассе распродают имущество Киселевского ГПАТП, где была введена процедура наблюдения ещё в сентябре 2015 года. Сам владелец заявил о банкротстве из-за внушительных долгов - 0,52 млн руб. кредиторской задолженности второй очереди (перед работниками) и 26,5 млн руб. третьей очереди.

Как сообщает газета Коммерсант со ссылкой на информацию в едином реестре сведений о банкротстве, автобусы и техника Киселевского ГПАТП была продана за 10 млн. и 1 копейку, при стартовой цене 33,133 млн рублей.

Новым владельцем транспортного предприятия стал бизнесмен с Алтайского края Алексей Федорин. Он купил не только транспорт, но и оборудование для обслуживания авто и офисную технику.

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