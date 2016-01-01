Как идёт ремонт дорог в Новокузнецке

Накануне мэр Новокузнецка провёл очередное заседание по вопросу реализации федерального проекта«Безопасные качественные дороги».

Сергей Кузнецов ещё раз подчеркнул, что главное сделать все дороги на совесть.

На данный момент уже многое сделано - полностью завершен цикл работ по ремонту дорожного полотна на ул. Ноградской. Но приёмка состоится только после данных экспертизы.

Ремонт почти закончен и на Кондомском шоссе: осталось уложить асфальт на заездах, прилегающих к дороге.

На ул. Транспортной и Пойменном шоссе закончили фрезерование дорожного полотна, а на участке от Вокзала до ул. Циолковского уже уложены все слои асфальта. Почти готова и ул. Музейная, но здесь до сих пор подрядной организацией не устранено полученное ранее замечание: скопление воды после дождя.

Подрядчики устраняют недостатки и на ул. Хлебозаводской.

Если будет стоять благоприятная погода, то рабочие закончат ремонт дорог на пр. Пионерском. Начались работы по фрезерованию дорожного полотна на ул. Жасминной.

В график работ вновь приносит свои коррективы погода – из-за жары в 34 градусов асфальт «плывёт», поэтому где движение машин не перекрывается полностью, были приостановлены работы по укладки верхнего слоя асфальта.