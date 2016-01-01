RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 20 Июня 2017

ГИБДД Новокузнецка организует массовые рейды

Сегодня, 20 июня, на дорогах Новокузнецка будет много сотрудников ДПС. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, единый день безопасности дорожного движения было решено сделать из-за тревожной статистики – дети часто попадают в ДДП. С начала 2017 года было травмировано 39 детей младше 16 лет, из них 17 – пассажиры личного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать на оживлённых трассах и проверять наличие удерживающих устройств для маленьких пассажиров, также будут выявлять нарушителей и пьяных водителей.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 