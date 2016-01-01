ГИБДД Новокузнецка организует массовые рейды

Сегодня, 20 июня, на дорогах Новокузнецка будет много сотрудников ДПС. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, единый день безопасности дорожного движения было решено сделать из-за тревожной статистики – дети часто попадают в ДДП. С начала 2017 года было травмировано 39 детей младше 16 лет, из них 17 – пассажиры личного транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции будут работать на оживлённых трассах и проверять наличие удерживающих устройств для маленьких пассажиров, также будут выявлять нарушителей и пьяных водителей.