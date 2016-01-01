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Новость от 20 Июня 2017

В Новокузнецке на день ограничат продажу алкоголя

В Новокузнецке 25 июня во всех школах пройдут выпускные вечера. Аттестаты получат 1966 одиннадцатиклассников.

Для обеспечения порядка за каждой школой будут закреплены сотрудники полиции. Они также будут обеспечивать безопасность перевозки выпускников.

Кроме этого в этот день продажа алкогольных напитков будет ограничена.  Не будут продавать алкоголь и напитки на основе пива в местах массового скопления граждан и на прилегающих к ним территориях предприятиям торговли и общественного питания.

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