Все устройства "Кузнецкбизнесбанка" принимают карту «МИР»

15 июня полностью завершилось обновление программного обеспечения торгово-сервисных терминалов и теперь карта платежной системы «МИР» любого банка может быть принята любым устройством АО "Кузнецкбизнесбанк".

Держатели карт платежной системы «МИР» любого банка могут снимать (вносить) наличные, оплачивать налоги, госпошлины, связь, телевидение, Интернет, услуги учреждений образования (детских садов, школ, ВУЗов и др.) и учреждений культуры, штрафы ГИБДД и прочие услуги в любом из 20 офисов Кузнецкбизнесбанка, в 131 банкоматах в более чем 70 устройствах самообслуживания (мультикасс) на территории Новокузнецка и ближайших городах. Так же им доступен безналичный расчет посредством более чем 680 терминалов торговых организаций.

Российская национальная платёжная система была создана 23 июля 2014. Весной 2015 года в ходе всероссийского творческого конкурса были определены ее название и логотип бренда – «МИР». В качестве оператора платежной системы «МИР» выступает АО «Национальная система платёжных карт». В отличие от международных платежных систем, операции по банковским картам «МИР» не могут быть приостановлены, никакие внешние экономические и политические факторы не могут повлиять на совершение платежей по картам российской платёжной системы «МИР».

Подробнее об условиях выдачи, тарифах и лимитах по карте «МИР» на сайте АО «Кузнецкбизнесбанк» или по телефонам справочной службы Банка +7 (3843) 703 888.