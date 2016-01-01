В Новокузнецке нашли опасные пляжи

В Новокузнецке который день стоит аномальная жара. Многие горожане перебрались на дачи, а тем, кому повезло меньше, пошли остужаться на ближайшие водоёмы.

Но специалисты предупреждают, что некоторые пляжи таят опасность для здоровья отдыхающих. Роспотребнадзор по Кемеровской области выявил 20 опасных пляжей, где вода и почва не соответствуют нормам.

В Новокузнецке проверку по санитарно-химическим и микробиологическим показателям воды не прошли места отдыха:

Пляж «Дельфин», Запсибовские карьеры;

Пляж «Нептун», Запсибовские карьеры;

Пляж «Юга», Байдаевские карьеры;

Пляж «Пурга», Байдаевские карьеры;

«Парк культуры и отдыха «Водный», река Кондома;

Пляж «Уют» на Кондоме;

Пляж «Черемушки» на Кондоме;

Пляж «Левобережный» на Томи;

Пляж «Мираж», на Томи;

Проблемы с почвой замечены на пляжах «Дельфин» и «Нептун» и на Запсибовских карьерах, сообщает ВашГород.ру.

Отметим, пляжи «Уют», «Водный», «Черемушки», «Нептун», «Юга» и «Пурга» являются санкционированными, их обследовали специалисты управления "Защита населения и территории Новокузнецка.