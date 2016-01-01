В центре Новокузнецка завершается строительство нового квартала

В Новокузнецке полным ходом идёт строительство квартала «Новый город». В престижный квартал уже переехали тысячи жителей. В этом году новоселами могут стать еще порядка трехсот семей, сообщает Вести 42.

Скоро в эксплуатацию будет сдан 16-этажный дом. Сейчас строители приступили к отделочным работам – утепляют фасады домов, устанавливают лифтовые кабины, в конце июня уже планируют подать воду и электричество. Жильцы смогут заселиться в новый дом уже этой осенью.

Планируется строительство ещё одного дома, который будет состоять из трёх секций- 4-х, 5-ти и 7 этажей. На первом этаже будут офисы или детские учреждения.

Достраивают и 25-этажный дом, а на другой высотке уже вставляют окна и утепляют фасад. Оба здания планируют сдать уже в 2018 году, это будет подарок горожанам к 400-летию Новокузнецка.