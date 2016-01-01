Почему Тулеев задержался в отпуске: версии

Представители официальных структур в Кузбассе подробно не комментируют причины затянувшегося отпуска Амана Тулеева, ограничиваясь лишь односложными ответами. Последний комментарий гласит:

"Отпуск продлён на неопределённый срок".

В то же время сеть просто бурлит различными версиями долгого отсутствия Амана Тулеева. Собрали самые интересные из них.

Так автор канала "Незыгарь" в "Телеграме" заявляет, что Аман Тулеев "серьёзно болен и не ясно - сможет ли он приступить к работе". По версии анонимных экспертов, проблемы со здоровьем губернатора начались в марте этого года после операции на сердце, проведённой в областном кардиоцентре Кемерова. Хирургическое вмешательство, утверждает автор сообщения, прошло не совсем успешно.

"В апреле Тулеев попробовал вернуться к работе, но полноценно сделать этого не мог. Губернатор едва выдерживал 2-3 часа работы. С апреля все публичные мероприятия с участием Тулеева отменялись", - говорится в сообщении.

Газета "Коммерсант" сообщает, что может случиться так, что после отпуска Аман Тулеев уже не будет исполнять обязанности главы региона, также издание приводит мнение политолога Виталия Иванова:

«Здоровье Тулеева не внушало оптимизма, даже когда он шёл на последние губернаторские выборы в 2015 году». В случае отставки господина Тулеева «внеочередные выборы будут на будущий год, регионом будет руководить назначенный врио».

Помимо слуха о проблемах со здоровьем губернатора не менее живо обсуждается информация о его возможной смерти. Так, 13 июня журналист Олег Кашин в своём Твиттере написал:

Чуть ранее СМИ сообщили, что Аман Тулеев вернулся из Германии, где проходил лечение.

Пресс-служба губернатора поспешила эту информацию опровергнуть.

Другие слухи касаются информации о возможном сменщике губернатора.

Журналистка Екатерина Винокурова в своём канале в "Телеграме" сообщила:

"Говорят, Аман Тулеев совсем серьёзно болен, решается вопрос о преемнике в случае, если все закончится совсем плохо.

"Незыгарь" на этот счёт жонглирует информацией о том, как якобы было дело накануне последних губернаторских выборов в Кузбассе.

"Говорят, что в марте 2015 года между Кремлём и Тулеевым было достигнуто соглашение об уходе губернатора в апреле 2016 года. В обмен Тулееву был обещано место сенатора. В отношении преемника чёткой позиции выработано не было - одни предлагали Тулееву самому назвать своего преемника, другие считали, что никакого преемника у губернатора не будет. Вячеслав Володин и "Единая Россия" серьёзно подпортили ситуацию, активно лоббируя в губернаторы Сергея Неверова, вызывающего стойкую неприязнь Тулеева. Сам губернатор Кузбасса ставил на своего первого заместителя Максима Макина, связанного с семьёй губернатора. В качестве альтернативных кандидатов также назывались мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов и советник Президента Антон Кобяков".

По версии аналитика, Тулеев сумел убедить Дмитрия Медведева во время приезда премьера в Кузбасс в апреле прошлого года, что может контролировать ситуацию в регионе и качественно провести выборы в Госдуму.

Далее глава Кузбасса столкнулся с жёстким прессингом осенью прошлого года во время скандала, связанного с его заместителями.

"Кроме того, у ФСБ появились вопросы и в отношении бывшего советника губернатора Джалолы Хайдарова, бывшего владельца Качканарского ГОКа. Хайдарова обвиняли в наркоторговле, связях с ОПГ, финансировании исламских ячеек. Говорят, что аресты и зачистка окружения сильно ударили по здоровью Тулеева. 73-летний губернатор стал терять темп и уверенность, вынужден решать проблему самосохранения, превратившись в сильно ослабленную фигуру", - утверждает анонимный автор канала.

Злые языки высказывают предположение, что замы Тулеева своими действиями навлекли подозрения правоохранительных органов и на самого губернатора.

Канал Politburo2.0 сообщает, "чем лучше человек знает реальную ситуацию в Кемеровской области и реальный объём накопившихся проблем, тем меньше он хочет быть там губернатором".

Напомним, ранее кузбасский единоросс Олег Мальцев заявил, что в администрации президента устроили настоящий кастинг на должность главы Кузбасса. Собеседование прошли, как минимум, двадцать человек.

По мнению экспертов, такое число слухов возникло потому, что Аман Тулеев давно не появлялся на публике, а также из-за слабой работы его пресс-центра.

Чья версия в итоге окажется верной, мы узнаем совсем скоро.