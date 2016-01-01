Российские студенты вместо диплома начнут защищать стартап

Российские чиновники хотят простимулировать развитие малого бизнеса в стране, поэтому они предлагают дать возможность студентам создавать свои стартапы. Эта идея прописана госпрограмме «Цифровая экономика», сообщает газета Известия.
Если эта инициатива будет принята, то уже в 2019 году вузы начинают принимать в качестве диплома созданный студентом стартап.
Но не все эксперты с энтузиазмом поддержали это нововведение. Тем не менее уже с этого года несколько вузов начали принимать дипломы в такой форме.
Для справки: Стартап (от английского 'start-up') – это общее название для компании, фирмы или проекта, которые существуют совсем недавно. Чёткого определения срока давности нет, но обычно он составляет от нескольких недель до нескольких месяцев.
novokuznetsk.su
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