Российские студенты вместо диплома начнут защищать стартап

Российские чиновники хотят простимулировать развитие малого бизнеса в стране, поэтому они предлагают дать возможность студентам создавать свои стартапы. Эта идея прописана госпрограмме «Цифровая экономика», сообщает газета Известия.

Если эта инициатива будет принята, то уже в 2019 году вузы начинают принимать в качестве диплома созданный студентом стартап.

Но не все эксперты с энтузиазмом поддержали это нововведение. Тем не менее уже с этого года несколько вузов начали принимать дипломы в такой форме.