Какой будет новая достопримечательность Новокузнецка

К Дню города в Новокузнецке появится новая достопримечательность - на крыше домов на привокзальной площади установят строчки из стихотворения Владимира Маяковского "Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка".

Как отметила начальник управления культуры Екатерина Носова, текст воссоздадут в точности, как написано у поэта. Ранее глава города Сергей Кузнецов озвучивал, что слова "в стране в советской есть" заменят на "в Новокузнецке есть".

Этот арт-объект расположится на крышах четырёх домов на привокзальной площади. Открытие намечено на вечер 30 июня. Как сообщила Екатерина Носова, в вечернее время они будут светиться.

"30 июня в 22:00 мы всех горожан приглашаем на привокзальную площадь за хорошим настроением. Здесь выступит новокузнецкая группа "Левый берег". Ориентировочно в 22:40 начнётся творческая программа, в которой участники творческих коллективов городских учреждений культуры с помощью хореографической и театральной лексики расскажут о временах Кузнецкстроя. В кульминации праздника ожившая фигура Владимира Маяковского исполнит фрагмент своего стихотворения и зажжёт новый городской арт-объект", - отметила Екатерина Носова.

Эти буквы украшали крыши домов на привокзальной площади в советское время, однако в один из моментов их решили снять. Теперь в Новокузнецке решили восстановить историческую справедливость, вернув этот объект городу.

"Каждый, кто приезжает в наш город, выходит на привокзальную площадь и видит эти легендарные строки. Поэтому мы решили восстановить этот исторический объект", - добавила она.

Кроме того, в этот же день после ремонта наконец откроется памятник Маяковскому. Торжественное мероприятие начнётся в 18:00, а затем горожане смогут посмотреть советский фильм в кинотеатре "Октябрь".