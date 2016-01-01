Иностранные художники подарят Новокузнецку новые арт-объекты

Многометровый портрет Ивана Бардина украсит одну из новокузнецких многоэтажек.

С 10 по 15 июля в Новокузнецке пройдёт четвёртый Международный фестиваль "Неделя уличного искусства". Мероприятие проходит при поддержке Сибирской генерирующей компании.

На фестиваль приедут граффити-художники и представители уличной культуры из разных городов России и зарубежных стран. Украсить наш город приедут райтеры из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции и России.

Основные граффити-площадки в этом году расположены в Центральном районе.

Вслед за многометровыми портретами Владимира Маяковского и Фёдора Достоевского в Новокузнецке появится портрет легендарного главного инженера Кузнецкстроя, руководителя строительства КМК Ивана Бардина.

Кульминацией Недели станет грандиозный праздник 15 июля на площади торжеств.