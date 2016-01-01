Иностранные художники подарят Новокузнецку новые арт-объекты

Многометровый портрет Ивана Бардина украсит одну из новокузнецких многоэтажек.
С 10 по 15 июля в Новокузнецке пройдёт четвёртый Международный фестиваль "Неделя уличного искусства". Мероприятие проходит при поддержке Сибирской генерирующей компании.
На фестиваль приедут граффити-художники и представители уличной культуры из разных городов России и зарубежных стран. Украсить наш город приедут райтеры из Германии, Литвы, Киргизии, Казахстана, Турции и России.
Основные граффити-площадки в этом году расположены в Центральном районе.
Вслед за многометровыми портретами Владимира Маяковского и Фёдора Достоевского в Новокузнецке появится портрет легендарного главного инженера Кузнецкстроя, руководителя строительства КМК Ивана Бардина.
Кульминацией Недели станет грандиозный праздник 15 июля на площади торжеств.
"Днём здесь пройдут горячие батлы, раскачивать которые будет специальный гость, ди-джей из Германии Marc Hype, а судить – танцор b-boy CIHAN (команда Rocking Skillz, г. Постсдам). Параллельно горожане смогут наблюдать перфоманс от граффити-художников, которые создадут арт-объекты прямо на глазах у зрителей. В 20:00 стартует концерт с участием лучших вокальных и танцевальных коллективов городов Сибири и специального гостя фестиваля - хип-хоп группы «Подумай об этом», победителя барнаульского конкурса кавер-групп. Завершит последний день Недели уличного искусства грандиозное фаер-шоу – завораживающее зрелище со световыми и пиротехническими эффектами, трюками, использованием трансформатора Тесла в сопровождении живой музыки", - рассказали в пресс-службе СГК.
Подробная информацию о каждой площадке фестиваля в ближайшее время будет размещена на сайте Сибирской генерирующей компании www.sibgenco.ru и в официальной группе «Неделя уличного искусства» «Вконтаке» https://vk.com/street_art_nvkz
В программе фестиваля:
– пресс-конференция с гостями фестиваля;
– показ фильма о граффити-сцене России от режиссера, граффити-художника Никиты Nomerz из Нижнего Новгорода;
– лекции и мастер-классы, посвященные рисованию граффити, а также искусству татуировки;
– танцевальные мастер-классы и соревнования по направлениям: хип-хоп, брейкинг, ол-стайлз;
– мастер-класс по граффити для воспитанников детского дома «Ровесник»;
– торжественное открытие многометрового портрета Ивана Бардина;
– фотовыставка «Яркие моменты фестиваля» в формате «сушки» и другие мероприятия.
novokuznetsk.su
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