Новокузнечан переманивают жить в Новосибирск

Сегодня на рынке недвижимости Новокузнецка стоят на продажу около 15-ти тысяч объектов. Рынок практически встал. Новокузнечане предпочитают вкладываться в жильё в других городах страны. На особом счету - Новосибирск, застройщики которого сами помогают разобраться с покупкой.

Как сообщает "ВашГород.ру", один из крупнейших застройщиков Новосибирска компания "Сибакадемстрой" провела в Новокузнецке встречу с риелторами, представителями Сбербанка и журналистами. Как оказалось, "однёшку" в модном микрорайоне «Европейский берег» можно купить от 1,5 млн рублей, "двушку" — от 2,8 млн.

В части планировок новоибирцы тоже ушли далеко вперёд от новокузецких застройщиков.

Например, однокомнатная квартира площадью 40 кв. м. выглядит вполне как двухкомнатная с отдельной спальней - гостиная и кухня объединены, и отсутствуют бесполезные коридорные пространства.

Риелторы отмечают, что новокузнечане активно вкладываются в покупку квартир в Новосибирске, тем более, что в Новокузнецка на рынке недвижимости продолжается устойчивое падение.