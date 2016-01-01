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Новость от 20 Июня 2017

В Кремле прокомментировали слухи о возможной отставке Тулеева

В сети распространяются слухи о возможной отставке Амана Тулеева. Некоторые СМИ даже называют дату ухода главы Кузбасса с поста - 1 июля. Именно в этот день исполнится ровно 20 лет с начала губернаторской карьеры Тулеева.

Информационная волна докатилась до Кремля. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию о возможной отставке Тулеева журналистам.

«Пока на этот счёт какой-либо информацией я не располагаю», — отметил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что в администрации президента не велось разговоров о состоянии здоровья Тулеева, сообщает ФАН.

Ранее novokuznetsk.su сообщал о возможных версиях затянувшегося отпуска губернатора.

novokuznetsk.su

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