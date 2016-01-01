В 2018 году россиян ждёт второй полноценный оплачиваемый отпуск

В 2018 году выходит 28 праздничных выходных. Благодаря этому все работающие граждане получают второй оплачиваемый отпуск дополнительно.

На сайте нормативных правовых актов размещен проект Минтруда о переносе праздничных дней в следующем году. Документ примут после общественного обсуждения.

На Новый год мы отдохнём 10 дней – с 30 декабря по 8 января. В 2018 году Рождество попадает на выходные дни, поэтому 6 и 7 января перенесут на 9 марта и 2 мая.

Также в правительстве хотят перенести 28 апреля, 9 июня и 29 декабря (тоже попадают на выходные дни) на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

В феврале россияне будут отдыхать с 23 числа по 25, в марте - с 8 по 11, в мае - с 29 апреля по 2 мая.

А в честь Дня Победы будет только один выходной - 9 мая, зато день России можно отмечать три дня подряд с 10 по 12 июня, так же как и День народного единства - с 3 по 5 ноября.