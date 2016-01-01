В Кузбассе закрыли нелегальный детский лагерь

В Таштаголе сотрудники Роспотребнадзора выявили нелегальный детский лагерь«Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда».

В нём отдыхали 69 детей от 7 до 15 лет, сообщает ВашГород.ру.

Организаторы не уведомили Роспотребнадзор об открытии лагеря, не провели санитарную обработку, не позаботились о безопасности детей и не пригласили врача, у самих детей не было необходимых медицинских документов.

После проверки, работу лагеря остановили, а детей отправили по домам. Все документы переданы в суд. Два должностных лица понесут административную ответственность.

Ранее мы сообщили, что в Кузбассе специалисты Роспотребнадзоразакрыли помещения детского садаиз-за радиации.