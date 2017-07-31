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Новость от 21 Июня 2017

Сбербанк запускает акцию со сниженными ставками по потребительскому кредиту на рефинансирование

19 июня Сбербанк запустил акцию по потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов. Дисконт составляет 1 п.п. к базовым условиям по продукту.

В рамках акции по «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки: 12,9% годовых в рублях - на срок до 2-х лет включительно и 13,9% годовых в рублях – на срок от 2-х до 5-и лет. Акция действует до 31.07.2017 включительно.

Продукт позволяет погасить до 5 кредитов как взятых в других банках, так и в Сбербанке, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. Максимальная сумма кредита – 3 млн. рублей.

«В начале мая мы снизили ставки по всей линейке потребительских кредитов, запустили акцию в удалённых каналах и увидели рост спроса на наши продукты. Несмотря на продолжительные праздники, которые традиционно ослабляют интерес к кредитным продуктам, наши выдачи в мае этого года превысили апрельский результат на 14% и составили более 76 млрд рублей. Сегодня мы запускаем акцию по рефинансированию, потому что стремимся продолжить тренд на повышение доступности кредитов. Новые ставки Сбербанка –  одни из самых низких  на рынке не только среди продуктов на рефинансирование, но и среди других продуктов потребительского кредитования», – комментирует исполняющий обязанности директора департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Максим Степочкин.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно будет ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

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